Spaccio e armi illegali: blitz dei Carabinieri in un’abitazione a Taranto

L’operazione dei militari ha portato alla scoperta di 12 dosi di droga e una pistola modificata. Arrestato 43enne

Un’operazione antidroga dei Carabinieri ha portato all’arresto di un 43enne tarantino, trovato in possesso di cocaina e di un‘arma clandestina. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma da fuoco.

L’indagine è scaturita da un’attenta attività di osservazione condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, che hanno notato un sospetto via vai di giovani, alcuni già noti come consumatori di sostanze stupefacenti, presso l’abitazione del sospettato. La perquisizione domiciliare, eseguita nel tardo pomeriggio di lunedì, ha permesso di rinvenire 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi, confezionate in involucri termosaldati e pronte per essere immesse sul mercato. Insieme alla droga è stato sequestrato anche un bilancino di precisione.

Pistola e munizioni sequestrate a Taranto

Ma la scoperta più preoccupante è avvenuta in uno sgabuzzino dell’appartamento, dove gli agenti hanno trovato una pistola semiautomatica Zoraki calibro 9, con matricola abrasa. L’arma, originariamente a salve ma modificata per sparare proiettili veri, era corredata di serbatoio e 43 cartucce calibro 380. Il materiale sequestrato è stato inviato ai laboratori specializzati per le analisi: la droga al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale di Taranto, mentre l’arma sarà esaminata dal Racis di Roma per verificare eventuali collegamenti con episodi criminosi.

Il 43enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.