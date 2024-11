Spaccio in un bar di via Dante: la polizia arresta una coppia

Finiscono in manette due spacciatori a Taranto, dopo la scoperta di un’attività illecita in un locale frequentato da giovani. Sequestrata droga e denaro in contante

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni e una donna di 34, entrambi sospettati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile avevano da tempo messo sotto osservazione un bar situato in via Dante, vicino a tre istituti superiori, dove si era registrato un aumento significativo del numero di clienti, tra cui molti giovani notoriamente dediti all’uso di droghe.

Confondendosi tra i clienti, gli agenti hanno iniziato a sospettare che il titolare del bar fosse coinvolto in attività di spaccio, mascherando la cessione di sostanze stupefacenti come normali vendite al banco. L’intervento della polizia è stato tempestivo: il gestore del bar è stato bloccato e i locali sono stati perquisiti con l’assistenza di un’unità cinofila della sezione di Polizia di Frontiera di Brindisi.

Durante il controllo, sono stati rinvenuti oltre 8.000 euro in contante, custoditi in un borsello accanto alla cassa, e più di 80 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, occultata nei bagni del locale. L’operazione si è estesa anche all’abitazione del gestore, dove la sua compagna è stata fermata mentre scendeva in strada. Grazie al fiuto del cane antidroga Udor, è stata trovata una busta contenente ulteriori 45 dosi preconfezionate di cocaina, identiche a quelle sequestrate nel bar. Dopo la redazione degli atti da parte della Polizia, i due arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Taranto.