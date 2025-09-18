Spaccio di cocaina in un circolo privato: arrestato 57enne

L’uomo, gestore di un circolo privato sito al quartiere Tamburi, sin dalle prime ore del mattino avrebbe incontrato tanti presunti clienti che dopo una breve sosta nel club uscivano in tutta fretta

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 57 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi servizi di controllo mirati hanno permesso ai Falchi della Squadra Mobile di avanzare sospetti su un pluripregiudicato tarantino di 57 anni che avrebbe ripreso l’attività di spaccio di cocaina.

Il sospettato, gestore di un circolo privato sito al quartiere Tamburi, sin dalle prime ore del mattino avrebbe incontrato tanti presunti clienti che dopo una breve sosta nel club uscivano in tutta fretta.

Considerato che l’ubicazione dei locali del circolo rendeva difficile una tempestiva operazione, i Falchi hanno deciso di appostarsi sul pianerottolo dell’appartamento del 57enne per coglierlo di sorpresa.

La perquisizione della casa, con l’ausilio anche dell’unità cinofila della Polizia di Stato, ha dato ben presto i risultati sperati: in un vaso posto sul balcone è stato recuperato un piccolo involucro di cellophane contente circa 6.5 grammi di cocaina e in possesso del 57enne è stato ritrovato un altro involucro di plastica con 29 dosi preconfezionate della stessa sostanza stupefacente.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il presunto responsabile dell’attività di spaccio è stato arrestato.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.