Spaccio di droga in pieno centro: blitz dei Falchi in via Dante

Pusher 39enne sorpreso mentre tenta di disfarsi della cocaina. In casa un “libro mastro” della droga e denaro contante

Un 39enne tarantino è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai Falchi della Squadra Mobile, rappresenta il seguito di una più ampia attività antidroga che nelle scorse settimane aveva già portato all’arresto di un altro spacciatore 49enne nella zona dei “Beni Stabili”.

Gli agenti, dopo aver monitorato per giorni l’attività di spaccio che il pregiudicato conduceva dal suo appartamento al quinto piano di via Dante, hanno fatto irruzione nell’abitazione. Il pusher, colto di sorpresa, ha tentato di disfarsi della droga gettandola nel water e ha ritardato l’apertura della porta per circa quindici minuti, cedendo solo quando gli agenti hanno minacciato di far intervenire i Vigili del Fuoco.

Durante la perquisizione sono state recuperate due dosi di cocaina che non erano riuscite a defluire nello scarico, un bilancino di precisione con tracce dello stupefacente, 135 euro in contanti e due manoscritti contenenti quella che gli investigatori ritengono essere la contabilità dell’attività illecita. L’uomo, che ha diversi precedenti legati allo spaccio di droga, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.