Spaccio in via Crispi: un arresto

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 45 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzioni ai fini di spaccio

Da alcuni giorni i Falchi della Squadra Mobile avevano notato movimenti sospetti in via Crispi all’interno dei cosiddetti “cortili” che già in passato erano stati teatro di operazioni antidroga.

I poliziotti, nel corso di una complicata attività di monitoraggio, hanno notato nel giro di pochi giorni un continuo andirivieni di giovani molti dei quali conosciuti come tossicodipendenti che facevano la spola in un appartamento di una delle palazzine del comprensorio, residenza di un noto pregiudicato tarantino di 45 anni dedito abitualmente all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 45enne, credendo di accogliere un cliente, ha aperto la porta di casa. Immediata è stata l’irruzione dei Falchi che ha permesso di ritrovare sul tavolo della cucina una busta con all’interno 10 dosi di cocaina preconfezionate, il necessario per il confezionamento e la somma di 125 euro in banconote di piccolo taglio.

Nel corso dell’operazione i poliziotti hanno identificato due giovani che ignari della loro presenza erano arrivati per acquistare la quotidiana dose di cocaina.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il presunto responsabile è stato arrestato.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.