Sparatoria nel tarantino, ferito un 22enne

L’episodio si è verificato intorno alle 2.30 in un parcheggio a Marina di Pulsano

Una lite per futili motivi è degenerata nella notte in una sparatoria a Marina di Pulsano (Taranto), in località Montedarena. Un 22enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba, riportando una ferita ritenuta non grave.

L’episodio si è verificato intorno alle 2.30 in un parcheggio vicino alla litoranea orientale. Secondo una prima ricostruzione, due giovani avrebbero iniziato a discutere fino a quando uno dei due avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco. Sarebbero stati esplosi due colpi. Il 22enne è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria, del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto e della stazione di Pulsano. I militari stanno ricostruendo l’esatta dinamica della sparatoria e sono impegnati nell’identificazione della persona che ha esploso i colpi. Ancora da chiarire i motivi della discussione e cosa abbia provocato l’escalation culminata con l’uso dell’arma. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili alle indagini. (Ansa)