Comune, Taranto accoglie “Buon Vento, Tutti a bordo”

Il giro d’Italia a vela che promuove inclusione e autonomia

Ha fatto tappa a Taranto il giro d’Italia a vela di Ocean Bird “Buon Vento – Tutti a bordo”, il progetto che attraversa le coste italiane per offrire a persone con autismo, sindrome dell’X Fragile, sindrome di Down e altre condizioni di divergenza l’opportunità di vivere il mare come esperienza di crescita, autonomia e condivisione. L’iniziativa coinvolge associazioni, famiglie e comunità locali con l’obiettivo di creare occasioni concrete di partecipazione e inclusione. Attraverso la navigazione e la vita di bordo, i partecipanti possono sperimentare nuove competenze, rafforzare la fiducia in sé stessi e costruire relazioni autentiche in un contesto aperto e accogliente.

La delegazione è stata accolta davanti al Castello Aragonese, uno dei luoghi simbolo della città, in un momento di incontro che ha voluto riconoscere il valore sociale del progetto: «Accogliere a Taranto Buon Vento – dicono il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti e il vicesindaco Mattia Giorno – significa sostenere concretamente una cultura dell’inclusione che mette al centro la persona, le sue capacità e il diritto di partecipare pienamente alla vita della comunità. Il mare, che rappresenta una parte essenziale dell’identità della nostra città, diventa in questa esperienza uno straordinario strumento di crescita, autonomia e condivisione. Ringraziamo gli ideatori del progetto, le associazioni coinvolte e tutte le famiglie che rendono possibile questa iniziativa”.