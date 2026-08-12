Giochi del Mediterraneo, via ai ticket di pallavolo

Tra gli sport più amati in Italia, ecco gli incontri di livello internazionale
Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo informa che da oggi, a partire dalle 15:00, sarà possibile acquistare i biglietti per le gare del torneo di pallavolo maschile e femminile. I prezzi dei biglietti sono i seguenti: 5 euro per la fase eliminatoria e 10 euro per semifinali e finali.
Il link di acquisto, attivo dalle 15:00 è il seguente: https://ta2026.vivaticket.it/it/tour/gare-di-pallavolo/4986
Le gare di pallavolo si svolgeranno nei seguenti palazzetti:
• Taranto, Palamazzola
• Lecce, Palaventura Sport Hall
• Brindisi, Palapentassuglia Sport Hall