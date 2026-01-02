Spari dal balcone, identificato il responsabile

Individuato anche il balcone dal quale sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco nella notte di San Silvestro

La Polizia di Stato ha identificato il ragazzo, immortalato in un video diventato virale sul web, mentre, con una pistola in pugno sparava colpi dal balcone di casa per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

In particolare – fanno sapere – gli accertamenti dei Falchi della Squadra Mobile sono iniziati subito dopo la diffusione del video sulle piattaforme social Facebook, TikTok ed alcune testate giornalistiche.

I poliziotti hanno esaminato il filmato e individuato anche l’appartamento dal cui balcone il giovane esplodeva i colpi.

Pertanto, questa mattina i Falchi hanno raggiunto il responsabile presso la sua abitazione. Si tratta di un minorenne, il quale ha ammesso di aver sparato alcuni colpi con una pistola a salve e di essersi fatto riprendere dal cugino.

La madre del giovane ha consegnato ai poliziotti una pistola a salve marca Bruni, mod. 92, cal. 9k di colore nero, priva di tappo rosso e 68 cartucce calibro 9mm a salve, ritenendo possa trattarsi di quella impugnata dal minore nel video. Nell’immobile, a seguito di perquisizione domiciliare, non sono state rinvenute altre armi.

Il video è stato già rimosso dallo stesso giovane dai profili social di cui è titolare.