Statale 100, auto si ribalta a San Basilio (Mottola)

Il tratto di strada coinvolto è stato spesso lo scenario di numerosi incidenti stradali

Poche ore fa, un’ auto si è ribaltata nei terreni circostanti, all’ altezza di San Basilio (Mottola) sulla Statale 100 al km57.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ uomo alla guida del mezzo, avrebbe perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata e ribaltandosi rovinosamente. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l’ uomo presso il nosocomio di Castellaneta. Sono intervenute anche le autorità per ripristinare la viabilità del tratto di strada coinvolto e per effettuare i dovuti rilievi utili a individuare la causa e la dinamica precisa dell’ accaduto.

