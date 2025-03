Stretta sui parcheggiatori abusivi a Taranto: nove denunce

Operazione a tappeto dei Carabinieri nelle aree ospedaliere e dello shopping. Sequestrato anche denaro illecito: nel mirino chi specula su anziani e malati

Giro di vite dei Carabinieri contro i parcheggiatori abusivi nel capoluogo jonico. Nelle ultime settimane, i militari della Compagnia di Taranto hanno messo in atto un’intensa attività di controllo che ha portato alla denuncia di nove persone e al sequestro di denaro proveniente dall’attività illecita.

L’operazione si è concentrata in particolare nelle zone più sensibili della città, come le aree adiacenti a ospedali e cliniche private, dove il fenomeno risulta particolarmente odioso. Qui i parcheggiatori abusivi prendono di mira soprattutto gli anziani e le persone più vulnerabili, già provate dalla necessità di sottoporsi a visite mediche o ricoveri, costringendoli a pagare un “pizzo” per evitare discussioni e ulteriore stress.

Non sono state trascurate nemmeno le vie dello shopping cittadino, dove i controlli a tappeto hanno permesso di identificare numerosi soggetti dediti a questa attività illegale. Oltre alle nove denunce, è stata contestata anche una violazione amministrativa.