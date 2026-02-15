lunedì 16 Febbraio 26
CP

Tamburi, ruba in un supermercato e aggredisce dipendenti e clienti

Cronaca

Articoli Correlati

Controlli della Polizia di Stato: chiuso un affittacamere irregolare

CP -
I controlli si inseriscono nell’alveo di una più ampia attività di vigilanza del Borgo antico, condivisa anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine...
Read more

Palagianello, controlli nei centri scommesse: imprenditore denunciato

CP -
L’uomo è stato sanzionato per oltre 3.500 euro per la mancata installazione di idonei mezzi di estinzione incendi all’interno dell’attività Nei giorni scorsi, i Carabinieri...
Read more

Taranto, hashish nascosta in casa: arrestato 26enne

CP -
I Carabinieri hanno sequestrato la droga pronta per lo spaccio Nel pomeriggio del 10 febbraio 2026, a Taranto, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand