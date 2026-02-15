Tamburi, ruba in un supermercato e aggredisce dipendenti e clienti

Extracomunitario già noto alle Forze dell’Ordine è stato arrestato dalla Polizia perchè presunto responsabile dei reati di Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e rapina impropria

La Polizia è intervenuta presso un supermercato al rione Tamburi dove era stata segnalato un furto e l’aggressione ad un anziano signore. Dalle dichiarazioni del responsabile del negozio è emerso che un extracomunitario, già conosciuto per altri precedenti furti, era stato sorpreso ad asportare merce dagli scaffali ed aveva reagito strattonando i dipendenti e colpendo al labbro un anziano cliente che aveva tentato di fermarlo.

I poliziotti dalla descrizione hanno individuato un 30enne gambiano già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi reati predatori e senza fissa dimora che abitualmente trovava rifugio nel capannone disabitato dell’ex-centrale della Latte situato a poche centinaia di metri di distanza. L’uomo è stato rintracciato in quella zona e sin da subito ha mostrato l’intenzione di volersi sottrarre all’azione dei poliziotti. Solo dopo alcuni minuti, nonostante i suoi atteggiamenti estremamente violenti i poliziotti sono riusciti ad arrestarlo.