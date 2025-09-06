Tamponamento nella notte in viale Ionio, 5 feriti

Tre dei feriti, con traumi di media entità, sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto; gli altri due, con lesioni più lievi, sono stati condotti in codice verde al presidio ospedaliero di Martina Franca

Nella notte si è verificato un incidente stradale lungo viale Ionio, dove due automobili sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento. Nell’impatto cinque persone hanno riportato ferite, per fortuna nessuna di loro in condizioni critiche.

Sul luogo del sinistro sono accorsi i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai passeggeri. Tre dei feriti, con traumi di media entità, sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto; gli altri due, con lesioni più lievi, sono stati condotti in codice verde al presidio ospedaliero di Martina Franca.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari a stabilire le cause dell’impatto.