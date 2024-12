Affonda peschereccio nel mar Piccolo: nessun ferito

Grave incidente nel giorno di Natale a Taranto. Grazie all’intervento delle autorità lo sversamento di carburante è stato contenuto

Nella tarda mattinata del giorno di Natale, sarebbe affondato un peschereccio ormeggiato in Mar Piccolo a Taranto, in corrispondenza della banchina di Via Garibaldi. Le cause dell’incidente sarebbero ancora da accertare. Fortunatamente, non essendo presente l’equipaggio a bordo, non si sarebbero registrate vittime.Secondo le ultime informazioni, a seguito dell’affondamento, si sarebbe verificato uno sversamento di circa 15 litri di carburante.

Le autorità marittime sarebbero intervenute tempestivamente sul posto, richiedendo l’intervento dei tecnici dell’Ecotaras. Grazie all’utilizzo di panne galleggianti, si sarebbe riusciti a contenere la fuoriuscita di carburante, evitando così un inquinamento più grave dell’ambiente marino.