Taranto, alimenti privi di tracciabilità: sospesa l’attività di un ristorante

Il personale del Commissariato Borgo, con l’ormai collaudata collaborazione del SIAN del Dipartimento di Prevenzione, ha ispezionato un ristorante nella centralissima via Berardi.

Il controllo ha permesso di riscontrare le non corrette procedure di conservazione di alcuni prodotti ittici e l’assenza dei previsti documenti idonei ad identificare la tracciabilità degli alimenti.

Il controllo avvenuto nel corso della preparazione di prodotti ittici da destinare alla ristorazione nelle ore successive ha permesso di individuare due addetti alla cucina intenti a sfilettare del pesce privo di qualsivoglia etichetta ed indicazione sulla provenienza.

Al termine del controllo gli alimenti reputati non regolari sono stati distrutti e su indicazione degli organi preposti è stata notificata al titolare del ristorante la sospensione dell’attività ai fini della tutela della salute pubblica sino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali.