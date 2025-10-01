Taranto, armato di coltello ed ubriaco minaccia i passanti: arrestato 20enne

L’episodio si è verificato in via Cesare Battisti. Gli agenti con non poche difficoltà sono riusciti sottrarlo alla folla di curiosi che si era creata e che avrebbe iniziato ad inveire contro il giovane

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un giovane nigeriano di 20 anni perché presunto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il personale della Squadra Volante è intervenuto nella centralissima via Cesare Battisti dove era stato segnalato un cittadino extracomunitario che visibilmente ubriaco ed armato di coltello stava minacciando pericolosamente i passanti.

I poliziotti hanno affrontato l’esagitato che, con il coltello tra le mani senza alcuna remora, ha iniziato ad agitarsi ulteriormente sferrando dei pericolosi fendenti all’indirizzo degli uomini in divisa.

L’esperienza e le tecniche operative, rese ancora più efficaci dall’utilizzo della pistola elettrica (taser), hanno permesso ai poliziotti di impedire che il soggetto potesse proseguire nella sua condotta pericolosa per se stesso e per gli altri. Gli agenti con non poche difficoltà sono riusciti sottrarlo alla folla di curiosi che si era creata e che avrebbe iniziato ad inveire contro il giovane.

Il giovane, un nigeriano di 20 anni regolare sul territorio e senza fissa dimora, è stato accompagnato negli uffici della Questura dove ancora in preda ad uno stato d’agitazione ha continuato nella violenta condotta. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il soggetto è stato arrestato ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale.