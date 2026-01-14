Taranto, auto in fiamme nella notte in via Emilia

Dalle prime verifiche, il mezzo risulterebbe adibita al trasporto professionale di persone; un dettaglio che non consente agli investigatori di escludere l’ipotesi di un’origine dolosa dell’incendio

Un incendio è divampato nella notte in via Emilia, dove intorno alle 2:00 un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme, generando momenti di paura tra i residenti. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Taranto, che hanno rapidamente spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati nei rilievi e negli accertamenti del caso. Dalle prime verifiche, l’auto risulterebbe adibita al trasporto professionale di persone; un dettaglio che non consente agli investigatori di escludere l’ipotesi di un’origine dolosa dell’incendio.

I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’accaduto e risalire agli eventuali responsabili.