Taranto, auto si ribalta in via Consiglio

Il conducente è stata portato in ospedale da un parente giunto sul posto. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale

Si è verificato questa mattina, poco dopo le 6.30 di domenica 1 dicembre, un incidente stradale in via Consiglio a Taranto. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che una vettura si sia ribaltata dopo essersi scontrata con altre macchine in sosta nella zona, finendo la sua corsa su un fianco.

Il conducente ha riportato delle ferite ed è stato trasportato in ospedale da un parente giunto sul posto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, e la Polizia Locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.