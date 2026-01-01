Taranto, auto si ribalta nella notte: ferita lievemente una donna incita

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere il mezzo ribaltato. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto

Momenti di apprensione nella notte di Capodanno nella borgata di Lama, a Taranto, in zona Tre Fontane, dove un’auto si è ribaltata mentre era in marcia. Il veicolo avrebbe perso improvvisamente stabilità per cause ancora in corso di accertamento.

Alla guida c’era una donna in stato di gravidanza che, secondo le prime informazioni, ha riportato soltanto ferite lievi. Le sue condizioni non hanno destato particolare preoccupazione: la donna è stata soccorsa dal personale del 118 e sottoposta alle cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere il mezzo ribaltato. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.