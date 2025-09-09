Taranto: bimbo di 4 anni cade dal balcone, salvato dai fili del bucato

Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori. In ospedale i medici avrebbero riscontrato una frattura al bacino, ma le sue condizioni non sono preoccupanti

Un bambino di quattro anni, probabilmente sfuggito al controllo dei genitori, nella serata di lunedì 8 settembre nel quartiere Tre Carrare Battisti a Taranto, è precipitato dal terzo piano di uno stabile. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di stato per gli accertamenti e per chiarire le circostanze dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, i fili per stendere i panni avrebbero attutito e rallentato la caduta del piccolo, che è stato subito trasportato d’urgenza dal personale del 118 all’Ospedale Santissima Annunziata. I medici avrebbero riscontrato una frattura al bacino, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.