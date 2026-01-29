Taranto, Carabinieri: servizio ad alto impatto

Nel corso dell’attività sono state controllate numerose persone, veicoli e attività commerciali

Nella mattinata del 26.01.2026, nel capoluogo jonico, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, congiuntamente ai colleghi del N.A.S., hanno eseguito uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio e di esercizi commerciali, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, finalizzati anche al contrasto dell’immigrazione clandestina e alla tutela della salute pubblica.

Nel corso dell’attività – sono state effettuate perquisizioni personali e alcuni soggetti, sono stati segnalati alla competente Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90. Nel complesso sono stati sottoposti a sequestro oltre 50 dosi di sostanza stupefacente, tra hashish, cocaina ed eroina.



I controlli hanno interessato anche attività commerciali, all’esito dei quali sono state contestate violazioni amministrative in materia sanitaria per un importo complessivo pari a 6.000 euro.

L’operazione ha consentito ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto di denunciare in stato di libertà un 30enne del posto per la presunta violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, poiché non rintracciato presso il domicilio negli orari imposti, un 50enne del luogo per il presunto reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale, avendo fornito false generalità ai militari dell’Arma, e una 30enne per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovata in possesso di diverse dosi di hashish e di un bilancino di precisione.



Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri della Stazione di San Cataldo hanno denunciato in stato di libertà un 52enne e un 57enne per il presunto reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovati in possesso di coltelli a serramanico con lama di genere vietato.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al (L.A.S.S) Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per i previsti accertamenti quantitativi e qualitativi. L’Autorità Giudiziaria e Amministrativa sono state informate dai reparti operanti.

Per tutte le persone denunciate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.