Taranto, chiude un circolo ricreativo

Il provvedimento è stato adottato a seguito dei numerosi accertamenti condotti dalla Polizia che ha rilevato all’interno del club e nelle vicinanze persone gravate da precedenti penali

La Polizia di Stato ha emesso nei confronti del presidente di un circolo ricreativo sito in via Andronico il decreto di cessazione dell’attività.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dei numerosi accertamenti condotti dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa che, nei periodici controlli, ha rilevato all’interno del club e nelle vicinanze persone gravate da precedenti penali e precedenti di polizia gravi quali furto rapina, ricettazione, rissa e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il circolo nei giorni scorsi è stato teatro di un’operazione di polizia durante la quale i Falchi della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, nelle immediate vicinanze, un pregiudicato tarantino di 39 anni trovato in possesso di una pistola completa di caricatore.

In quel frangente i poliziotti furono avvicinati in maniera minacciosa da numerose persone, tra i quali i frequentatori di quel circolo che chiedevano la liberazione del 39enne.

Pertanto, anche alla luce di quest’ultimo grave episodio, il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia, ritenendo che la presenza di quel circolo possa creare un grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica ha ritenuto necessario emettere il provvedimento di polizia.

Il presidente, inoltre, è stato sanzionato perché privo di qualsivoglia documentazione che ne attesti l’affiliazione ad un ente di promozione riconosciuto dal Ministero dell’Interno e per aver avviato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in completa assenza delle certificazioni comunali previste.