Taranto, chiuso un B&B irregolare: denunciate 5 persone

Continuano i controlli della Polizia di Stato alle strutture ricettive presenti in città finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti e degli obblighi richiesti dalla legge. Nel corso di un controllo effettuato dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa, unitamente al personale dell’Ufficio Immigrazione, era emerso che il gestore di un B&B sito in Città Vecchia aveva omesso di registrare le generalità di due cittadine extracomunitarie, una delle quali è risultata irregolare sul territorio italiano.

Pertanto i due responsabili dell’attività ricettiva sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria perché ritenuti presunti responsabili, in concorso tra loro, del reato di omessa comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati.

Si è anche accertato che la struttura era anche priva del titolo autorizzatorio per lo svolgimento di tale attività, della prescritta S.C.I.A. e non aveva avanzato richiesta per il rilascio del “CIN” il cosiddetto Codice Identificativo di Struttura.

Le gravi irregolarità riscontrate dai poliziotti hanno indotto il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia ad adottare il provvedimento cessazione dell’attività di B&B in considerazione anche del fatto che la mancata comunicazione delle generalità degli ospiti presenti in struttura, oltre a rappresentare una violazione penalmente rilevante, costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini.

Inoltre, il personale della Squadra Volante nel corso dei consueti controlli del territorio ha denunciato in stato di libertà tre persone. I primi due sono stati sorpresi nel centro città nell’attività di parcheggiatore abusivo. Entrambi sono stati colti sul fatto mentre agevolavano le manovre di autovetture impegnate in entrata ed in uscita dai parcheggi comunali.

Il primo, un giovane tarantino di 29 anni con numerosi precedenti penali a suo carico, è stato denunciato per la presunta e recidiva attività di parcheggiatore abusivo con contestuale ordine di allontanamento. L’altro, un 43enne residente in un comune della provincia jonica, è stato anche denunciato per l’inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale a cui è attualmente sottoposto. Per quest’ultimo è stata avanza proposta per il Foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo jonico.

Infine un 25enne tarantino nel corso di uno controllo nella centralissima Piazza della Vittoria è stato trovato in possesso di un coltello e pertanto è stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto presunto responsabile del reato di porto illegale di arma da taglio, con la contestuale proposta di divieto di ritorno nel comune di Taranto.