Taranto, cocaina a domicilio: arrestato 36enne dalla Polizia di Stato

Gli agenti hanno recuperato sei involucri contenenti cocaina e la somma di 180 euro in banconota di piccolo taglio

Un pregiudicato tarantino di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Falchi della Squadra Mobile, transitando in viale Magna Grecia, hanno intercettato l’uomo che viaggiava a bordo di un grosso scooter. L’andatura elevata e l’atteggiamento alquanto sospetto hanno incuriosito i poliziotti che hanno deciso di seguirlo a debita distanza senza farsi notare.

Dopo poco, il 36enne si è fermato per incontrarsi con un giovane con il quale ha scambiato un piccolo involucro di cellophane con una banconota da 20 euro. Presumendo di aver colto sul fatto il tarantino nella sua attività di spaccio, i Falchi hanno rinvenuto sei involucri di cellophane termosaldati cocaina e la somma di 180 euro in banconote di piccolo taglio, mentre nelle mani del suo acquirente una dose della stessa sostanza appena recuperata.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il presunto autore dell’attività di spaccio è stato arrestato ed accompagnato presso la Locale Casa Circondariale.