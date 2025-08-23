Taranto, confeziona vaschette di cozze a Piazzale Democrate: denunciato 45enne

Le cozze per un peso complessivo di circa 40 chilogrammi sono state sequestrate e distrutte con l’ausilio di un compattatore della Kyma Ambiente

La Polizia di Stato ha denunciato in stato libertà un tarantino di 45 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, perché ritenuto presunto responsabile del reato di produzione e commercio abusivo di alimenti nocivi.

Il 45enne è stato sorpreso dal personale del Commissariato Borgo in piazzale Democrate mentre sotto il sole cocente era intento a pulire, sgusciare e confezionare numerose vaschette di cozze senza alcuna autorizzazione e privo della benché minima certificazione sanitaria.

I poliziotti, già a conoscenza sue delle attività illecite, sin dalle prime ore del mattino hanno attivato mirati servizi di appostamento ed, in collaborazione con personale specializzato della locale Asl, sono intervenuti cogliendolo sul fatto. Le cozze per un peso complessivo di circa 40 chilogrammi sono state sequestrate e distrutte con l’ausilio di un compattatore della Kyma Ambiente.