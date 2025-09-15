Taranto, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunce e arresti

Sono state identificate 178 persone e controllati 119 veicoli. I militari hanno sequestrato anche circa 21 grammi di hashish

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, finalizzato alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica, sono stati portati a termine numerosi interventi che hanno prodotto rilevanti risultati operativi.

L’attività si è sviluppata con un’intensa azione di pattugliamento e monitoraggio, sia nei centri urbani che nelle aree periferiche della provincia. Complessivamente sono state identificate 178 persone e controllati 119 veicoli. Sono state inoltre effettuate perquisizioni personali e veicolari, che hanno permesso di accertare diverse violazioni alle norme vigenti.

Due uomini, di età compresa tra i venti e i quarant’anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, mentre altri due soggetti, di cui uno recidivo, sono stati deferiti per guida senza patente. Sono state inoltre contestate otto infrazioni al Codice della Strada e sottoposti a sequestro amministrativo tre veicoli.

Nel contesto dell’operazione, sono stati effettuati controlli mirati nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. In due distinti episodi, due individui sono stati sorpresi in violazione delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari: uno all’interno di un esercizio commerciale, l’altro risultato assente al momento della verifica. Entrambi sono stati denunciati per evasione.

Durante una delle verifiche su strada, un uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per falsa attestazione a pubblico ufficiale, avendo fornito generalità non corrispondenti al vero. L’operazione ha inoltre condotto alla denuncia di due persone per porto abusivo di armi bianche. In particolare, un giovane operaio è stato trovato in possesso di due coltelli e un tirapugni, mentre un altro uomo deteneva un coltello a scatto e un cutter in metallo.

Nel complesso delle attività, tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno sequestrato circa 21 grammi di hashish, successivamente inviati al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) di Taranto per gli accertamenti tecnico-scientifici.

Infine, un uomo di circa cinquant’anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. Deve espiare un anno di reclusione per il reato di evasione. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.