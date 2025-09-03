Taranto: controlli nelle attività del settore alimentare e turistico- ricettivo in provincia

I Nas rilevano irregolarità per un valore complessivo di 6 milioni di euro

Durante i controlli i carabinieri del Nas di Taranto, l’ ASL ha sospeso un panificio e una pasticceria per irregolari e ha disposto la chiusura di un ristorante abusivo sprovvisto di autorizzazione sanitaria.

Riscontrate gravi carenze igienico- sanitarie e strutturali nei locali del panificio ,caratterizzate anche dalla presenza di infestanti che hanno reso necessaria la sospensione dell’ esercizio da parte del direttore del S.I.A.N dell’ Asl di Taranto.

Nella pasticceria ubicata sulla litoranea salentina nella provincia di Taranto riscontrate anche gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali che hanno disposto la sospensione dell’ esercizio. Infine è stata accertata l’ attivazione abusiva di “home restaurant” presso un B & B, con l’ utilizzo nel ciclo di lavorazione di acqua priva di certificazione di idoneità al consumo umano. Disposta in questo caso la chiusura immediata dell’ attività.

