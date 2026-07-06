Taranto, controlli sulla movida di Martina Franca

I carabinieri hanno effettuato una vasta operazione di monitoraggio nei luoghi frequentati dai giovani

Prosegue l’azione preventiva dei Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, impegnati, la scorsa notte, in un servizio straordinario di controllo del territorio in quel centro e, in particolare, nelle aree maggiormente frequentate dai giovani durante il weekend.

Nel corso dell’attività – fanno sapere – svolta nella zona Sanità-San Michele, con pattuglie dislocate nei pressi di fast food, locali pubblici, piazze e altri punti di aggregazione, i militari hanno proceduto all’identificazione di più di 100 persone e al controllo di numerosissime autovetture.Il servizio si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione, finalizzata a garantire una presenza visibile e rassicurante dell’Arma nei luoghi della socialità giovanile, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

L’obiettivo è duplice – sottolineano – : da un lato prevenire episodi di illegalità diffusa, disturbo della quiete pubblica e condotte pericolose; dall’altro intercettare tempestivamente eventuali situazioni di disagio o dinamiche riconducibili alla criminalità giovanile.



Particolare attenzione è stata rivolta ai gruppi di ragazzi presenti nelle aree di ritrovo, con controlli mirati ma improntati anche al dialogo e alla prossimità. La prevenzione, infatti, passa non solo dall’attività repressiva, ma anche dalla capacità di essere presenti sul territorio, ascoltare, osservare e intervenire prima che piccoli comportamenti devianti possano trasformarsi in fenomeni più gravi.I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e garantire ai cittadini, alle famiglie e agli stessi giovani una fruizione serena degli spazi pubblici e dei luoghi di aggregazione.

