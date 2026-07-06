Sindaci più amati d’ Italia, Bitetti 85esimo

NotoSondaggi ha stilato la classifica per il Sole 24 ore. Decaro in maglia rosa non più da sindaco di Bari, ma da Governatore della Puglia

Sindaci e Governatori: una lista li colloca in base all’ indice di gradimento. Su 91 nomi, in pole position troviamo il Primo Cittadino di Firenze Sara Funaro, seguita dal sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, vincitore dello scorso anno, e quello di Napoli Gaetano Manfredi.

Nella Top5 si aggiungono il sindaco di Messina Federico Basile e il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Per il Sole24ore l’ accelerata del Sindaco di Messina, quindi del “profondo sud” nel governance pool, rappresenta un caso eccezionale in tutta la classifica nazionale: Basile, è anche fuori dai grandi schieramenti nazionali. Chiude la Top10 il sindaco di Milano, Beppe Sala.



Non sono i sindaci della regione Puglia a guidare la classifica. Piero Bitetti, primo cittadino di Taranto è all’ 85esimo posto, tra gli ultimi, preceduto all’ 83esimo posto dal sindaco di Foggia. Al 21esimo posto il sindaco di Bari Vito Leccese e al 52esimo posto Adriana Polibortone di Lecce, 72esimo il brindisino Marchionna.



La classifica è stata estesa anche ai Presidenti di Regione. La Puglia con il 66% di gradimento annovera Antonio Decaro, seguito dal Presidente del Veneto Alberto Stefano e Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia.

Insieme in quarta posizione con il 60% di preferenze Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte). Chiude la top 10 il presidente della Regione Campania Roberto Fico, con il 55% di gradimento.