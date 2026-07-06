Massafra, Chiatona sold- out

di Angelo Nasuto

Prima domenica di luglio tra lunghe file, traffico, caldo e disagio

Affluenze record e disagi Chiatona ieri mattina. Per entrare nella località balneare massafrese più frequentata nella prima domenica di luglio ci sono state lunghe file, quasi interminabili. Il vero problema di questa marina, da decenni ormai, è l’accesso dei veicoli verso i parcheggi dei vari lidi, che nelle giornate di pienone diventa una vera e propria impresa. Raccontando come è andata la mattinata di ieri, raggiungere le aree dove poter parcheggiare finalmente la propria auto è costato moltissimo tempo, praticamente almeno un ora di incolonnamenti lungo la pineta antistante le spiagge; tant’è che i bagnanti più intraprendenti e fortunati hanno lasciato il proprio mezzo proprio in pineta, dirigendosi poi a piedi.



C’è da dire, come abbiamo già evidenziato, che da decenni Chiatona vive sempre lo stesso problema, che però pare diventare ancora più insostenibile, perché gli amanti del mare sembrano sempre di più. In realtà urgono interventi efficaci ma fattibili in breve tempo, altrimenti la piaga assumerà proporzioni bibliche. Non a caso nelle ore successive sul web e su famigerati social sono scoppiate le solite polemiche politiche, con scambi di accuse tra politici e comuni cittadini che hanno coinvolto per altro le amministrazione comunali di Massafra e Palagiano.



Il consigliere comunale d’opposizione Domenico Putignano ha lanciato il proprio monito, postando su un gruppo Facebook noto per le critiche al governo cittadino: Chiatona paralizzata è stato il suo sunto, con sottotitolo in cui ha sottolineato il traffico, il caldo e disagio inaccettabili. “Quello che è accaduto oggi a Chiatona – riporta il post – non è stato un incidente imprevedibile. Era tutto prevedibile. Auto ferme per ore, viabilità in tilt, parcheggi inesistenti, cittadini, residenti e bagnanti costretti a vivere una giornata di disagi e caos”. L’ex assessore ha concluso scrivendo che “non c’è nessuna risposta concreta dell’amministrazione comunale che con il sindaco e la sua maggioranza continua a parlare di valorizzazione della marina, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: Chiatona è stata lasciata senza una seria pianificazione della viabilità e della gestione dei flussi estivi”. E poi via libera col j’accuse a chi possiede le deleghe sulle marine.



Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore Maraglino, il quale sul suo profilo FB ha condiviso il post del sindaco di Palagiano Lasigna, recante il messaggio della sua assessore Francesca Pucci. Dove si rivendica il lavoro svolto e si indicano alcuni piani in fase di definizione (Piano del traffico e Piano di Protezione Civile) per risolvere i problemi: “si è ereditato una situazione cosi complessa da non per poterla risolvere in pochi mesi: servono fondi, incarichi, progetti e lavori. E tutto ciò non si realizza con la bacchetta magica”. Ma si parla da decenni e Chiatona peggiora di anno in anno.