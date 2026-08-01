Taranto, crolla una palazzina di due piani in via Dante: nessun ferito

L’edificio, secondo le prime informazioni, era disabitato. Vigili del Fuoco e Polizia Locale al lavoro per mettere in sicurezza l’area e accertare le cause del cedimento

Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 1° agosto, a Taranto, dove una vecchia palazzina di due piani è crollata in via Dante.

Secondo le prime informazioni, al momento del cedimento l’immobile sarebbe stato disabitato. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento del Porto Mercantile e della sede centrale di Taranto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le verifiche tecniche per escludere il rischio di ulteriori crolli.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno transennato la zona e interdetto l’accesso per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del crollo e verificare la stabilità degli edifici adiacenti.