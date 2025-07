Taranto, donna aggredisce due assistenti sociali del Comune

L’episodio è stato fermamente condannato dalla Cisl Fp. Ligonzo: “Un episodio di tale gravità rappresenta un inaccettabile atto di violenza nei confronti di lavoratori e lavoratrici impegnati quotidianamente nel garantire servizi essenziali alla cittadinanza”

Mattinata di tensione negli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Taranto, situati al secondo piano di uno stabile in via Lazio. Due donne si sono presentate presso gli sportelli pretendendo l’erogazione di alcuni servizi che, secondo le operatrici comunali, non rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente.

Il confronto si è rapidamente acceso, fino a degenerare in un’aggressione. Lo riferisce la Cisl Fp del Comune di Taranto, aggiungendo che una delle due donne si sarebbe scagliata fisicamente contro le assistenti sociali, generando il panico tra il personale presente. Le impiegate hanno chiesto aiuto alla guardia giurata in servizio al piano terra e, subito dopo, è stato allertato il 118. Le due dipendenti comunali sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

In una nota il segretario aziendale della Cisl Fp, Fabio Ligonzo, esprime “la ferma condanna per l’aggressione avvenuta questa mattina presso gli Uffici dei Servizi Sociali nei confronti di due colleghe”. “Un episodio di tale gravità – aggiunge – rappresenta un inaccettabile atto di violenza nei confronti di lavoratori e lavoratrici impegnati quotidianamente nel garantire servizi essenziali alla cittadinanza, spesso in condizioni difficili, sia dal punto di vista logistico sia sotto la pressione lavorativa”.

Ligonzo ha quindi rivolto un appello all’Amministrazione: “Chiediamo con determinazione che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità del personale comunale, mediante l’implementazione di protocolli di prevenzione, l’installazione di adeguati sistemi di sicurezza e il coinvolgimento delle autorità competenti”. (Ansa)