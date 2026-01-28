Taranto, droga in casa: arrestato 43enne dalla Polizia di Stato

Gli agenti hanno recuperato, in un borsello nascosto in cucina, un panetto di hashish del peso di oltre 40 grammi, mentre in camera da letto hanno rinvenuto una bustina con alcuni grammi di marijuana

Un uomo di 43 anni, pregiudicato e residente a Taranto, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, con il supporto dell’unità cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi e del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce. Nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata con l’accesso consentito dalla moglie dell’uomo, gli investigatori hanno rinvenuto diverse dosi di droga all’interno dell’abitazione.

In particolare, in un mobile della cucina è stato trovato un borsello contenente un panetto di hashish del peso di oltre 40 grammi. Sul tavolo della cucina era inoltre presente un ulteriore frammento della stessa sostanza. La perquisizione è proseguita nella camera da letto, dove, grazie al fiuto del cane antidroga Yaki, è stata individuata una bustina di cellophane contenente alcuni grammi di marijuana, ritenuta destinata alla vendita.

Al termine delle attività, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria competente. L’uomo, ritenuto presunto responsabile dell’attività di spaccio, è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.