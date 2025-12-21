Taranto, due arresti in differenti operazioni antidroga

Il primo è avvenuto presso il quartiere Tamburi e il secondo nel Borgo. In manette una donna di 38 anni e un 50enne

Due arresti in due differenti operazioni antidroga della Polizia di Taranto. Il primo è avvenuto al Quartiere Tamburi, in cui il personale della Squadra Mobile, ha effettuato una perquisizione in casa di una giovane donna incensurata di 38 anni. La droga, complessivamente un chilo e mezzo di cocaina, è stata trovata sopra l’armadio e dietro un mobile in camera da letto, due buste con all’interno pura sotto vuoto ed ancora in pietra.

La seconda operazione, invece, è stata effettuata su un 50enne che da tempo era sospetto. Dopo qualche giorno di pedinamento, il presunto spacciatore è stato bloccato in via Pupino mentre si accingeva ad entrare in un auto. Dal borsello, che indossava, i poliziotti hanno recuperato circa 35 grammi di cocaina, un bilancino e 70 euro in contanti. La perquisizione è continuata presso il suo domicilio, in cui sono state rivenuti due ovuli con circa 20 grammi di hashish e quasi 4mila euro in banconote di vario taglio.