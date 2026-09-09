Taranto, due dipendenti Kyma presi a sprangate

L’ aggressione violenta è avvenuta questa mattina all’ alba

Verso le ore 5, di mercoledì 9 settembre, due dipendenti di Kyma Ambiente, la società partecipata del Comune di Taranto che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti, sarebbero stati aggrediti con delle spranghe di ferro.

Le due vittime dell’ aggressione, un uomo e una donna, sarebbero stati raggiunti da un gruppo di persone incappucciate all’ ingresso del deposito di Via Cesare Battisti.

Sono in corso le indagini da parte degli investigatori. Sotto esame le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire all’ identità degli aggressori. I due dipendenti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. Al momento uno dei due, l’ uomo, ha riportato ferite più gravi. È stato infatti ricoverato con un trauma cranio – facciale e diverse fratture.