Taranto, emessi Dacur per tre parcheggiatori abusivi

I tre già in passato sono stati sorpresi a compiere tale attività. Il Questore Sinigaglia ha disposto il Daspo Urbano che pone loro il divieto di avvedere alle aree urbane per 2 anni

Ulteriore stretta della Polizia di Stato sui parcheggiatori abusivi, con particolare attenzione in quest’ultimo weekend di ferragosto nelle principali piazze del capoluogo.

Numerosi i controlli del personale della Squadra Volante che in particolare in Piazza Archita ed in Piazza Castello ha identificato tre tarantini a loro già conosciuti per la deprecabile attività abusiva. I tre sono stati colti sul fatto mentre agevolavano le manovre di parcheggio degli automobilisti per cui sono stati sanzionati per la violazione al Codice della Strada e poi allontanati dal posto.

Per i tre ‘parcheggiatori abusivi’, già in passato sorpresi a compiere tale attività, il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia ha ritenuto opportuno emettere il provvedimento del Daspo Urbano che di fatto pone loro il divieto di accedere alle aree urbane per un periodo di 24 mesi. Il personale della Divisione di Polizia Anticrimine ha pertanto rintracciato i tre parcheggiatori abusivi per la notifica della misura di polizia.

Si ricorda che il Daspo Urbano (DACUR) è la misura di polizia che mira a prevenire e contrastare comportamenti che minano la vivibilità e il decoro urbano e che la sua violazione è punita con l’arresto.