Taranto, feriti e spari durante la notte di Capodanno

Nella serata dell’ultimo dell’anno un grosso petardo ha provocato ingenti danni a un supermercato nel centro cittadino

Ancora un capodanno con feriti a Taranto a causa dello scoppio dei fuochi d’artificio. Sono tre le persone che sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata per delle lesioni. Il più grave ha riportato ustioni su mani e gambe.

Tanti i cassonetti incendiati nelle strade della città ionica e l’esplosione di un grosso petardo ad alto potenziale ha provocato ingenti danni a un supermercato nel centro cittadino con la distruzione dell’insegna e della porta d’ingresso.

A Taranto sono stati anche registrati due episodi di colpi di pistola in aria diventati virali sui social. Il primo si è verificato in Via Cesare Battisti dove un uomo, secondo le prime ricostruzioni, sceso in strada ha sparato diversi colpi, probabilmente con una pistola a salve. Fortunatamente non si registrano al momento feriti. Il secondo, invece, si è registrato al Quartiere Salinella, dove un ragazza ha sparato dal balcone di casa insieme a un ragazzo.

Crediti foto: Taranto è Lui