Taranto, ferito da arma da fuoco lasciato all’ospedale da un motociclista

Dopo aver lasciato il 20enne alle cure dei medici, l’uomo è scomparso nel nulla. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto

Nella serata di ieri, martedì 1 luglio, un ragazzo di 20 anni è stato accompagnato al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto con una ferita da arma da fuoco alla gamba destra. Le sue condizioni non sono gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata lasciata in ospedale da un uomo in scooter che, dopo averlo accompagnato, è scomparso nel nulla. Il 20enne è stato assistito dal personale medico, mentre la Polizia di Stato ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.