Taranto, furto a un turista alla stazione: denunciato il presunto responsabile

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo ritenuto presunto responsabile del furto di uno zaino e di diversi beni personali appartenenti ad una turista. Il furto sarebbe avvenuto lo scorso 5 agosto all’interno della stazione ferroviaria del capoluogo jonico.

I poliziotti della Sezione Polfer di Taranto, impegnati nei consueti servizi di vigilanza dello scalo ferroviario, hanno riconosciuto nel piazzale antistante la stazione, in procinto di salire su un autobus sostitutivo direzione Bari, un uomo che corrispondeva al presunto responsabile del furto di qualche giorno prima così come ripreso dal sistema di video sorveglianza della Stazione.

L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e si è reso disponibile a recuperare parte della refurtiva di cui era ancora in possesso, consistente in un tablet, un telefono cellulare e due schede di memoria sd, tutte appartenenti alla vittima, una donna residente a Milano.

Alla donna, alla quale erano già stati consegnati in precedenza i propri documenti personali rinvenuti poco dopo all’interno di un autobus, sono così stati restituiti anche questi ultimi oggetti strettamente personali.