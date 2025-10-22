Taranto, furto al centro commerciale Mongolfiera

Presa d’ assalto e svaligiata la gioielleria Blue Spirit

Nella notte dei malviventi si sono introdotti nel centro commerciale Mongolfiera, situato lungo il tragitto che collega il quartiere Paolo VI a Montemesola.

Secondo una prima ricostruzione i ladri si sarebbero fatti strada da uno degli ingressi sul retro.Una volta all’interno, i malviventi si sono diretti verso la gioielleria Blue Spirit tra le 2 e le 3 del mattino riuscendo a rompere le vetrine e impossessandosi di diversi preziosi. L’allarme è scattato intorno alle 5, quando la vigilanza ha rilevato l’intrusione ed è stato allertato il 112. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e il personale della scientifica per i rilievi del caso. Non è stato ancora quantificato l’ammontare della refurtiva ma proseguono le indagini per ricostruire l’ accaduto e identificare i responsabili.

