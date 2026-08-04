Taranto, incendio a Porta Napoli: danneggiato un locale cinese

Tre autobotti dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento. Sul posto Polizia di Stato e 118. Ancora da chiarire l’origine delle fiamme

Un vasto incendio è divampato questa mattina nella zona del rondò di Porta Napoli, a Taranto, coinvolgendo un’attività commerciale cinese e causando gravi danni ai locali.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate rapidamente all’interno della struttura, sprigionando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con tre autobotti.

Le squadre di soccorso sono tuttora impegnate nelle operazioni di spegnimento e nelle verifiche all’interno dei locali interessati dall’incendio, per accertare l’entità dei danni e l’eventuale presenza di ulteriori criticità.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118. Al momento non risultano chiarite le cause dell’incendio, sulle quali saranno avviati gli accertamenti del caso.