Taranto, incendio nella notte al capannone EcoSud

Le fiamme, alte e ben visibili anche a distanza, avrebbero coinvolto alcuni contenitori contenenti materiale ferroso e plastico. Al momento restano da accertare le cause del rogo

Un incendio è divampato nella notte all’interno del capannone dell’EcoSud, in via Consiglio, a Taranto. Le fiamme, alte e ben visibili anche a distanza, avrebbero coinvolto alcuni contenitori contenenti materiale ferroso e plastico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

Al momento le cause restano da accertare. Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire l’accaduto ed eventuali responsabilità.