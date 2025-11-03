Taranto, incidente mortale a San Basilio

Ancora sangue sulla Statale 100, scontro tra un fiat Doblò e un mezzo pesante

Poco fa , nel territorio di Mottola, a 200 m dalla svincolo per Palagianello si è verificato l’ ennesimo incidente mortale sulla statale 100.

Secondo le prime ricostruzioni un autoarticolato che trasportava mezzi meccanici, si è scontrato con un Fiat Doblò di colore bianco. Tragico il bilancio, sembrerebbe che nell’ impatto abbiano perso la vita due persone che viaggiavano a bordo del Doblò, mentre risulterebbe illeso l’ autista del mezzo pesante.

In corso i rilievi dei carabinieri della compagnia di Massafra e i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta.

Notizie in aggiornamento.