Taranto, incidente sulla SP 105: due i feriti

Questa mattina, sabato 18 gennaio, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due macchine che si sono scontrate violentemente sulla strada provinciale 105, vicino al nuovo ospedale San Cataldo.

Secondo le prime informazioni, sarebbero due le persone rimaste ferite gravemente e trasportate in ospedale in codice rosso. Al momento non sono ancora chiare le cause del sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente per estrarre dalle lamiere uno dei feriti, e la Polizia di Stato per effettuare i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dello scontro.