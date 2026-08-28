Taranto, investito mentre attraversa sulle strisce: 65enne muore

L’uomo è stato trasportato al Santissima Annunziata di Taranto. L’incidente è avvenuto questa mattina tra via Milo e via Magnaghi

Non ce l’ha fatta l’uomo di 65 anni, che è stato investito questa mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Milo e via Magnaghi. Secondo una prima ricostruzione, il pedone sarebbe stato travolto da un’auto condotta da un automobilista di 93 anni. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: l’anziano conducente, per motivi da chiarire, non avrebbe visto il pedone impegnato nell’attraversamento.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenute un’auto medica e tre ambulanze. Dopo le prime cure, il 65enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni sono gravi.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità.