Taranto, istituzioni e comunità si stringono all’arma dei Carabinieri

Una giornata carica di significato ha testimoniato la profonda vicinanza e gratitudine della comunità di Taranto nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, da sempre presidio di legalità e sicurezza sul territorio.

Un sentito omaggio è stato reso ai militari caduti in servizio, in particolare a quelli recentemente scomparsi in provincia di Verona, attraverso gesti semplici ma densi di valore simbolico e umano.

Nella mattinata di ieri, il Sindaco di Taranto, dott. Pietro Bitetti, si è recato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Marinucci. Il primo cittadino ha deposto un omaggio floreale in segno di cordoglio e riconoscenza, portando a nome dell’intera città un messaggio di solidarietà e apprezzamento per l’impegno quotidiano dei Carabinieri al servizio dello Stato e della collettività.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha ricordato con parole toccanti il sacrificio di chi ha perso la vita indossando l’uniforme, sottolineando come l’Arma rappresenti un pilastro fondamentale per la sicurezza della comunità e un esempio concreto di dedizione, coraggio e senso del dovere. La visita ha ribadito l’importanza del dialogo tra istituzioni e forze dell’ordine, rafforzando un legame costruito su fiducia e rispetto reciproco.

Sempre nella mattinata, anche un cittadino tarantino, profondamente legato all’Arma, ha voluto rendere il proprio omaggio recandosi presso la Stazione dei Carabinieri di Talsano, dove ha consegnato personalmente un mazzo di fiori al comandante della Stazione. «Un piccolo gesto – ha dichiarato – ma carico di riconoscenza. A chi serve lo Stato con onore, va il grazie più sincero della comunità.»

Analogo gesto è stato esternato presso la Compagnia Carabinieri di Martina Franca, da una donna, mamma di una giovane carabiniere che, insieme ai fiori ha voluto lasciare una profonda frase su un bigliettino: «Nessun ordigno esplosivo potrà mai offuscare la vostra fedeltà e il valore della vostra divisa. Onore a voi.»

A completare questa giornata di tributo, un momento solenne si è svolto davanti al Comando Provinciale di Taranto, dove le volanti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno omaggiato l’Arma con sirene spiegate e agenti schierati. Un gesto di forte impatto emotivo, che ha voluto esprimere unità, rispetto e fratellanza tra le forze dell’ordine impegnate quotidianamente nella difesa della legalità.

Gesti simbolici, spontanei e densi di significato che hanno rappresentato un momento di memoria condivisa e profondo senso civico.

Un fiore, una stretta di mano, uno sguardo commosso: in questi gesti il volto di una comunità che non dimentica i propri caduti e che continua a onorare chi ha servito lo Stato con onore fino all’estremo sacrificio.