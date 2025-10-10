Taranto, l’ accusa è di tentato omicidio per un 22enne

Sospesa attività di circolo ricreativo in via Generale Messina



La polizia di stato ha eseguito il provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci in un circolo ricreativo in via Generale Messina.

Il provvedimento della durata di 30 giorni è stato emesso dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia, a seguito del tentato omicidio avvenuto lo scorso 29 settembre nei pressi di quel club privato.

I poliziotti della Squadra Mobile individuarono ed arrestarono un giovane tarantino di 22 anni ritenuto il presunto autore delle numerose coltellate inferte ad un 46enne poi ricoverato in codice rosso.

Secondo quanto emerso, il ferimento sarebbe avvenuto nel corso di una violenta rissa tra cinque persone alcune delle quali – compreso il giovane arrestato – pochi istanti prima erano all’interno dei locali di quel circolo.

Come riportato dalla nota, il circolo ricreativo negli anni passati era già stato destinatario per ben due volte di analoghi provvedimenti di sospensione in considerazione della costante ed abituale presenza al suo interno di persone gravate da numerosi precedenti penali che potevano rappresentare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.