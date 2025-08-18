Taranto, la Polizia di Stato sospende l’attività di un circolo privato

La sospensione durerà otto giorni. Gli agenti hanno anche sanzionato una paninoteca elevando una sanzione di 3mila euro

Nell’ambito dei consueti controlli ad esercizi pubblici ed in particolare ai circoli privati, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa ha notificato al legale rappresentante di un club privato situato in via Cesare Battisti il decreto di sospensione dell’attività per un periodo di 8 giorni.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia, è il risultato dei numerosi controlli di polizia durante i quali sono stati identificati all’interno del circolo numerose persone gravate da precedenti penali, tra i quali furto, ricettazione, rapina, violenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Il costante protrarsi di queste presenze sono idonee a costituire un serio pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica e l’eventuale ripetersi di tali situazioni potrebbe comportate la revoca definitiva della licenza. Lo stesso personale della Divisione Amministrativa, in collaborazione con i dipendenti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Taranto, ha ispezionato numerose attività di ristorazione della litoranea salentina.

Nella zona di Montedarena i poliziotti hanno riscontrato in un “bar paninoteca” con annesso parcheggio per auto, la presenza di 100 kg. di prodotti alimentari conservati in modo inadeguato e privi di qualsivoglia certificato sulla provenienza e sulla tracciabilità. Inoltre è stato rilevato un deposito per alimenti del tutto abusivo ed un sistema di video sorveglianza privo di titoli autorizzativi all’installazione.

Il deposito, su disposizione del personale ASL, è stato svuotato di tutta la merce lì accatastata e posto sotto sequestro. L’ammontare delle sanzioni amministrative ammonta a circa 3mila euro.