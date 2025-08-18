lunedì 18 Agosto 25
CP

Taranto, la Polizia di Stato sospende l’attività di un circolo privato

Cronaca

Articoli Correlati

Taranto pronta a svelare il countdown per i Giochi del Mediterraneo 2026

CP -
A un anno esatto dall'inizio della manifestazione sportiva si terrà l'unveiling ufficiale del countdown clock durante la cerimonia che si svolgerà davanti a Palazzo...
Read more

Taranto: incidente nella serata di ieri sera sulla 106

CP -
Tre vetture coinvolte, cinque feriti Nella serara di ieri, domenica 17 agosto, si è verificato in incidente che ha visto coinvolte tre vetture. Sembrerebbe che...
Read more

Incidente sulla Taranto–San Giorgio, auto si ribalta: due feriti

CP -
Probabilmente a causa di una brusca manovra, l'auto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte All'alba di venerdì 16 agosto si è verificato un grave...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand