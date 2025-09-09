Taranto, minaccia di gettarsi dal balcone: 25enne salvato dai Vigili del Fuoco

Seconde le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe fatto allontanare i genitori da casa, con la volontà di restare solo in casa. I pompieri hanno subito predisposto il cuscino di salvataggio e sono riusciti ad entrare nell’appartamento del ragazzo, calmandolo e fornendogli l’assistenza necessaria

Nella giornata di ieri, lunedì 8 settembre, un ragazzo di 25 anni ha minacciato di lanciarsi dal balcone della propria abitazione, ma il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la tragedia.

Seconde le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe fatto allontanare i genitori da casa, con la volontà di restare solo in casa. I pompieri hanno subito predisposto il cuscino di salvataggio e sono riusciti ad entrare nell’appartamento del 25enne, calmandolo e fornendogli l’assistenza necessaria. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Squadra Volante della Polizia per garantire la sicurezza.