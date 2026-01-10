Taranto, minaccia un automobilista: arrestato parcheggiatore abusivo

Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una donna minacciata da un uomo di 55 anni

È stato arrestato dalla Polizia di Stato un pregiudicato tarantino di 55 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di tentata estorsione. Il personale della Squadra Volante è intervenuto presso il parcheggio comunale in via Anfiteatro su segnalazione di una donna la quale, dopo aver parcheggiato la propria autovettura, avrebbe ricevuto un’insistente e minacciosa richiesta di denaro da parte di un uomo che si aggirava tra le vetture in sosta. I poliziotti hanno individuato l’autore delle minacce a loro già conosciuto perché più volte denunciato in stato di libertà per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

Dal racconto della vittima in sede di denuncia, pare che il 55enne, un tarantino senza fissa dimora, al rifiuto di assecondare la sua richiesta di denaro, l’avrebbe minacciata di percosse, del danneggiamento dell’auto e persino di “ribaltare il carrozzino” dove era trasportato il figlio neonato. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria Competente, il presunto responsabile è stato arrestato.